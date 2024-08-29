Lunaparkta kamikaze paniği

Kahramanmaraş'ta Atatürk Parkı'ndaki fuar alanına kurulan lunaparkta kamikaze oyun aleti havada hareketini tamamlamadan arıza yaptı. Oyun aletine binen 23 kişi, baş aşağı vaziyette mahsur kaldı. Lunaparktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yere hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldıktan sonra mahsur kalanlara itfaiye merdiveni ile ulaşıldı. Kamikazenin kapısının açılmasıyla birlikte vatandaşlar itfaiye aracının sepetine alınarak aşağıya indirildi. Yaşanan olay sonrası fenalık geçiren 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerine gelerek bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.