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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Maarif Ansiklopedisi yayımda

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Maarif Ansiklopedisi yayımda
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Türkiye Bilimler Akademisi'yle (TÜBA) birlikte çok özel bir çalışmayı hayata geçirdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan olarak hazırlanan Türk Maarif Ansiklopedisi tamamlandı. Türk Maarif Ansiklopedisi Türklerin tarih boyunca eğitim alanında ortaya koydukları birikimi inceleyerek günümüz dünyasının eğitim anlayışına katkıda bulunmayı hedefliyor.

5 CİLT 1200 MADDE
Türk Maarif Ansiklopedisi toplam bin 200 maddeden oluşuyor. Toplamda 600'ün üzerinde yazarın telifinden oluşan ansiklopedinin 5 cilt olması planlandı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün "İstedik ki bu külliyatı toparlayalım ve bilim camiasının hizmetine sunalım. 3 yıldır neredeyse her hafta birlikte bu büyük esere kafa yorduk." dedi.

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Maarif Ansiklopedisi yayımda
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