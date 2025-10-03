MAÇ BAŞLADI! Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? EuroLeague 2. maçı

Basketbol severler, Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik maçı dört gözle bekliyor. Temsilcimiz, Avrupa arenasında iddialı olduğu yeni sezonda deplasmanda galibiyet arayacak. Yayın saati, kanalı ve takım bilgileri özellikle izleyici tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe basketbol maçı hakkında merak edilenler: