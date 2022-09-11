Maç çıkışında satırla yakaladılar… 13 taraftar gözaltına alındı

Spor Toto Süper Lig'in Altıncı Haftası'nda Kasımpaşaspor ile Galatasaray; Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği karşılaşma esnasında stada usülsüz bir şekilde girmeye çalışan, taşkınlık yapan ve kavga eden iki takım seyircisi toplam 12 taraftar, İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu taraftarlara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. Maç sonrası takım otobüslerinin geçiş yapacağı güzergahta bir Kasımpaşaspor taraftarı İstanbul Polisi tarafından satırla yakalandı. Müsabakalara giriş yasağı olduğu iddia edilen A.B. isimli taraftar gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısının 13 olduğu belirtildi.