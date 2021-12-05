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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Maden işçilerinden muhteşem konser

Maden işçilerinden muhteşem konser
ZONGULDAK'TA maden işçilerinden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek 'madenci korosu', 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle verdiği konserde maden işçilerine ve yakınlarına güzel bir gece yaşattı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen konseri, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğrenciler, maden işçileri ve yakınları izledi. Türk sanat müziği ve türküleri seslendiren maden işçileri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan madenciler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, konser sonunda maden işçilere çiçek vererek, teşekkür etti. DHA

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Maden işçilerinden muhteşem konser
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