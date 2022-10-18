Haberler Yaşam Haberleri Maden ocağında çalışabilmek için ameliyat olmuş
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:26 Son Güncelleme: 18.10.2022 12:23

Maden ocağında çalışabilmek için ameliyat olmuş

Bartın Amasra'daki felaketin yankıları sürerken, şehit düşen 41 madencinin hikayeleri de günyüzüne çıkıyor. Yerin yüzlerce metre altında şehadet şerbetini içen 41 madenciden Ercan Akdeniz'in ameliyat yarası nedeniyle kabul edilmediği Türkiye Taşkömürü Kurumu'na girebilmek için bir ameliyat daha olduğu ortaya çıktı. Oğlunun cenazesi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan babası Hasan Akdeniz "Cumaları asla çalışmazdı. Bu hafta ilk kez Cuma günü çalıştı kaybettik" dedi.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Maden ocağında çalışabilmek için ameliyat olmuş

Bartın Amasra'daki maden ocağında yerin yüzlerce metre altında şehit düşen onlarca gençten biri olan Ercan Akdeniz(27) ilkokul mezunuydu. Askerlik görevini yerine getirdikten apandisit ameliyatı oldu. Ameliyat yarasına dikiş kullanılmadan kapatıldı. Aylar sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışmak için başvuruda bulundu. Muayeneye alındı, dikiş atılmadan kapatılan ameliyat yarası nedeniyle yerin metrelerce altında çalışması riskli görüldü. Ocağa girebilmesi için ameliyat yarasını kapatması gerekiyordu. O da öyle yaptı. İstanbul'a geldi, ikinci bir operasyonla yarasını kapattı.

Çalışmayı çok istediği maden ocağında 2019'da işbaşı yaptı. Yaklaşık 3 yıl maden ocağında çalıştı. İşte sıkı çalışsa da Cuma günleri çalışmayı sevmezdi. Ya rapor, ya izin alırdı. Onu hayattan koparacak kazanın gerçekleştiği Cuma gününe kadar... Genç Ercan, madendeki patlamada 41 çalışma arkadaşıyla aynı kaderi paylaştı, şehit düştü.

"KARNINDAKİ YARADA BÜYÜK HİKMET VARMIŞ"

Cezaevindeki babası Hasan Akdeniz, oğlunun cenazesi için 3 günlük izin alıp Doğaşı Köyü'ndeki evine geldi. Oğlunu en son cezaevine ziyarete geldiğinde gördüğünü belirten baba Akdeniz "Oğlum çok sessiz, çok içine kapanıktı. İlkokulu zor bitirmişti, yıllarca başka işlerde çalıştı. Maden işi çıkınca orada çalışmayı çok istedi. Hemen başvurdu. Apandisit ameliyatı olmuştu ama yarası tam kapanmamıştı. Bu yüzden madende çalışması uygun görülmedi. O burada çalışmayı çok istediği için ikinci kez ameliyat oldu. Çalışıp 10 bin lira biriktirdi, o parayla İstanbul'a gidip ameliyat oldu. Yarasını kapattı, dönüp işbaşı yaptı. Meğer Ercan'ımın karnındaki yarada ne büyük hikmet varmış" ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİN CUMA GÜNLERİ ÇALIŞMAZDI

Baba Hasan Akdeniz "Ben cezaevinde olduğum için her Cumartesi aksatmadan ziyaretime gelirdi. O gününü bana ayırırdı. O yüzden de Cuma günlerini izin yaparak geçirirdi, asla çalışmazdı. Bu hafta ne oldu bilmiyorum. Bu hafta ilk kez Cuma günü çalıştı kaybettik... 7 evladım vardı. Artık biri gitti..." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
SON DAKİKA: Ünlü televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti!
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması geldi! En kapsamlı müdahaleyi yapacağız!
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni TL hamlesi! Oran yükseldi: 2023'te de devam edecek
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Casus savcıya yeni iddianame! Kişisel verileri ele geçirip istihbaratçılara verdi
Torba yasada neler var? Kredi kartı borçları silinecek mi, 2022 torba yasa kapsamında mı ve maddeleri nelerdir? (Sicil affı, KYK faizleri, Basın Kanunu...)
Sosyetenin konuştuğu düğündeki ilginç detay! Düğün fotoğrafçısı out, yeni moda düğün ressamı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Maden ocağında çalışabilmek için ameliyat olmuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA