Maden ocağında çalışabilmek için ameliyat olmuş

Bartın Amasra'daki maden ocağında yerin yüzlerce metre altında şehit düşen onlarca gençten biri olan Ercan Akdeniz(27) ilkokul mezunuydu. Askerlik görevini yerine getirdikten apandisit ameliyatı oldu. Ameliyat yarasına dikiş kullanılmadan kapatıldı. Aylar sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışmak için başvuruda bulundu. Muayeneye alındı, dikiş atılmadan kapatılan ameliyat yarası nedeniyle yerin metrelerce altında çalışması riskli görüldü. Ocağa girebilmesi için ameliyat yarasını kapatması gerekiyordu. O da öyle yaptı. İstanbul'a geldi, ikinci bir operasyonla yarasını kapattı.

Çalışmayı çok istediği maden ocağında 2019'da işbaşı yaptı. Yaklaşık 3 yıl maden ocağında çalıştı. İşte sıkı çalışsa da Cuma günleri çalışmayı sevmezdi. Ya rapor, ya izin alırdı. Onu hayattan koparacak kazanın gerçekleştiği Cuma gününe kadar... Genç Ercan, madendeki patlamada 41 çalışma arkadaşıyla aynı kaderi paylaştı, şehit düştü.

"KARNINDAKİ YARADA BÜYÜK HİKMET VARMIŞ"

Cezaevindeki babası Hasan Akdeniz, oğlunun cenazesi için 3 günlük izin alıp Doğaşı Köyü'ndeki evine geldi. Oğlunu en son cezaevine ziyarete geldiğinde gördüğünü belirten baba Akdeniz "Oğlum çok sessiz, çok içine kapanıktı. İlkokulu zor bitirmişti, yıllarca başka işlerde çalıştı. Maden işi çıkınca orada çalışmayı çok istedi. Hemen başvurdu. Apandisit ameliyatı olmuştu ama yarası tam kapanmamıştı. Bu yüzden madende çalışması uygun görülmedi. O burada çalışmayı çok istediği için ikinci kez ameliyat oldu. Çalışıp 10 bin lira biriktirdi, o parayla İstanbul'a gidip ameliyat oldu. Yarasını kapattı, dönüp işbaşı yaptı. Meğer Ercan'ımın karnındaki yarada ne büyük hikmet varmış" ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİN CUMA GÜNLERİ ÇALIŞMAZDI

Baba Hasan Akdeniz "Ben cezaevinde olduğum için her Cumartesi aksatmadan ziyaretime gelirdi. O gününü bana ayırırdı. O yüzden de Cuma günlerini izin yaparak geçirirdi, asla çalışmazdı. Bu hafta ne oldu bilmiyorum. Bu hafta ilk kez Cuma günü çalıştı kaybettik... 7 evladım vardı. Artık biri gitti..." diye konuştu.