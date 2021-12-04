Madenciler korosu konseri büyük ilgi gördü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları, STK temsilcileri, madenci aileleri ile misafirler katıldı.
Konser öncesi saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Madenci Korosu birbirinden güzel şarkıları seslendirdiler. Madenci Korosunun seslendirdiği şarkılara protokol da destek verirken, konser sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.