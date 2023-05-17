Madenciler unutulmadı

TürkiyeTaşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Zonguldak'taki Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda 17 Mayas 2010 günü yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada; taşeron firmada çalışan 2 mühendis ile 28 işçi hayatını kaybetti. Ölen maden çalışanları için facianın 13'üncü yıl dönümünde, saat 07.45'te ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende maden işçilerine gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.