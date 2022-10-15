Maden’de hayatını kaybeden oğlu için acı paylaşım! "Madenci feneri hiç sönmeyecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fetih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maden faciasına ilişkin yaptığı son açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 40'a yükseldiğini söyledi. Bakan Soylu, "11 yaralımız hastanelerde. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü arama kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu" dedi.