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Giriş Tarihi: 15.10.2022 13:31

Maden’de hayatını kaybeden oğlu için acı paylaşım! "Madenci feneri hiç sönmeyecek"

Bartın Amasra’daki maden kazasında hayatını kaybeden Emrah Kaval’ın babası Hasan Kaval, oğlunun vefat haberini paylaştı. 1 çocuk babası maden işçisi Emrah Kaval'ın daha önce "madenci feneri hiç sönmeyecek" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Maden’de hayatını kaybeden oğlu için acı paylaşım! Madenci feneri hiç sönmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fetih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maden faciasına ilişkin yaptığı son açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 40'a yükseldiğini söyledi. Bakan Soylu, "11 yaralımız hastanelerde. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü arama kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu" dedi.

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Barın Amasra'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinden bir tanesi de Emrah Kaval oldu. Kaval'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun vefatını paylaştı. Baba Kaval, 'Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir" dedi. Maden işçisi Emrah Kaval'ın sosyal medya hesabında 'Madenci feneri sönmeyecek' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

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Maden’de hayatını kaybeden oğlu için acı paylaşım! "Madenci feneri hiç sönmeyecek"
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