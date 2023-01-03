Mafya hesaplaşmasında ağır müebbet hapis istendi

SIRBISTAN-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden biri olan Skaljari'nin İstanbul Şişli'de 8 Eylül 2022'de suikastla öldürülen lideri Jovan Vukotiç'in infazına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandı. Silahlı suç örgütü Kavacki'nin liderleri Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic ile birlikte 14 tutuklu şüpheli hakkında, "silahlı suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte kasten öldürmeye yardım etmek, resmi belgede sahtecilik ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından dava açıldı. SABAH'ın ulaştığı iddianamede, 2014'te Valencia'da 300 kilo kokainin yakalanması sonrasında yaşanan 50 kanlı infazdan bazılarına yer verildi. Vukotiç'in yanı sıra, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain kaçakçılığı organizasyonunu yürüten Risto Mijanovic ve 8 farklı cinayet iddianameye girdi. Sırp mafya liderlerinin ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıla kadar hapsi istendi.