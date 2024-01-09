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Giriş Tarihi: 9.1.2024 12:02 Son Güncelleme: 9.1.2024 13:12

Maganda baba ve oğulları tutuklandı

Diyarbakır’da 2 çocuk babası 30 yaşındaki Özel Halk Otobüsü şoförü Serkan Aslan’ın ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına yol açan maganda baba ve 2 oğlu tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Maganda baba ve oğulları tutuklandı

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yürüyen gruptan 1 kişi, yanında taşıdığı tabancayı rastgele etrafa ateş etmeye başladı.
Tabancadan çıkan kurşunlar, o sırada yoldan geçen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün arka camından girerek şoför Serkan Aslan'ın ensesine, kaldırımdaki Aydın T.'nin de kol ve bacağına isabet etti. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı. Yaralılardan Serkan Aslan, gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aslan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan baba ve 3 oğlu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan baba Seyfettin Özgüler ile oğulları İzettin Özgüler, Muhammed Özgüler ve Mustafa Özgüler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan baba Seyfettin ve oğulları Muhammed ile İzettin Özgüler tutuklanarak cezaevine konuldu. Mustafa Özgüler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Maganda baba ve oğulları tutuklandı
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