Haberler Yaşam Haberleri Maganda kurbanı downlu Mehmet, mahallenin neşesiydi: Kardeşi de 2.5 yıl önce kalp krizinden ölmüş
Giriş Tarihi: 7.3.2025 09:09 Son Güncelleme: 7.3.2025 09:30

Maganda kurbanı downlu Mehmet, mahallenin neşesiydi: Kardeşi de 2.5 yıl önce kalp krizinden ölmüş

Tekirdağ Çerkezköy’de, caminin önünde otururken kavga eden magandaların ateşlenen tabancadan seken kurşunla vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki down sendromlu Mehmet Nasır Arpay mahalleli tarafından çok seviliyordu. Olaydan önce arkadaşlarıyla cami önünde buluşan Mehmet’in, dinlenmek için oturduğu öğrenildi. Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mehmet’in kardeşinin yaklaşık 2,5 yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Maganda kurbanı downlu Mehmet, mahallenin neşesiydi: Kardeşi de 2.5 yıl önce kalp krizinden ölmüş

Olay, Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşüne M.C.U. rasgele ateş açmaya başladı. Tabancadan seken kurşun, Özcanlar Camisi önünde oturan down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti. Arpay kanlar içinde kalırken, olayın şüphelileri hızla kaçtı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan genç, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan M.C.U., saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinin ardından ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.19 yaşındaki Mehmet Nasır Arpay ise, Kızılpınar Garaj Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı.

MAHALLELİ ÇOK SEVİYORDU

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mehmet'in kardeşinin yaklaşık 2,5 yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahalleli tarafından çok sevilen bir isim olan Mehmet'in hayat dolu, neşeli ve mutlu bir çocuk olduğu öğrenildi. Mehmet'in, olay günü de evinin yakınındaki caminin çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada tabancadan seken kurunla bir anda kanlar içinde yere yığıldığı ifade edildi.

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Maganda kurbanı downlu Mehmet, mahallenin neşesiydi: Kardeşi de 2.5 yıl önce kalp krizinden ölmüş
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