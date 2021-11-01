Maganda kurşunu Trabzon’da bir kişiyi yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay dün Sürmene ilçesine bağlı Kahramanlar mahallesinde meydana geldi. Mahallede düzenlenen bir düğüne katılan emekli öğretmen D.A.U isimli kişi, düğün esnasında silahıyla havaya ateş etti.

Silahtan çıkan kurşun düğünde bulunan 40 yaşındaki İdris Şahin'in boynuna isabet ederek şah damarını sıyırdı. Olayda yaralanan İdris Şahin sağlık ekiplerince önce Sürmene Devlet hastanesine ardından K.T.Ü Farabi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düğünde silahla havaya ateş eden ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan D.A.U isimli kişi isie Jandarma ekiplerine teslim oldu.

D.A.U isimli kişinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.