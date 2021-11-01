Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Maganda kurşunu Trabzon'da bir kişiyi yaraladı
Giriş Tarihi: 1.11.2021 10:56 Son Güncelleme: 1.11.2021 10:58

Maganda kurşunu Trabzon'da bir kişiyi yaraladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Maganda kurşunu Trabzon’da bir kişiyi yaraladı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu tabancadan çıkan kurşun bir kişiyi boynundan yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay dün Sürmene ilçesine bağlı Kahramanlar mahallesinde meydana geldi. Mahallede düzenlenen bir düğüne katılan emekli öğretmen D.A.U isimli kişi, düğün esnasında silahıyla havaya ateş etti.

Silahtan çıkan kurşun düğünde bulunan 40 yaşındaki İdris Şahin'in boynuna isabet ederek şah damarını sıyırdı. Olayda yaralanan İdris Şahin sağlık ekiplerince önce Sürmene Devlet hastanesine ardından K.T.Ü Farabi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düğünde silahla havaya ateş eden ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan D.A.U isimli kişi isie Jandarma ekiplerine teslim oldu.

D.A.U isimli kişinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maganda kurşunu Trabzon'da bir kişiyi yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA