Magandaların hedefi olan Yargıtay Savcısı SABAH’a konuştu

Trafik magandaları bu kez de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i hedef aldı. Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıkan Yargıtay Cumhuriyet savcısı Necip Cem İşçimen, Feneryolu Mahallesi'ndeki Kalamış Marina Otoparkından çıkarken sürekli arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak istedi.

YERE DÜŞÜRÜP YUMRUKLADI

Otomobilinden inip, arkasındaki aracın yanına giden İşçimen, saldıraya uğradı. 7 suçtan kaydı bulunduğu öne sürülen sürücü Erol G. yere düşürdüğü savcıyı, defalarca yumruklayıp darbetti. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. FETÖ'nün darbe girişimi tüm hızıyla sürdüğü saatlerde cuntacılar hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı vererek ilk adımı atan, Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, 15 Temmuz'da 3 ayrı canlı yayına bağlanarak, cuntacılar hakkında soruşturma başlatıldığını ve yakalama kararı verildiğini açıklayan tek isim olmuştu. İşçimen'in başında olduğu süre boyunca Anayasal Büro'da, 20'si darbe girişimine ilişkin olmak üzere toplam 69 ayrı FETÖ davası açılmıştı.

İŞÇİMEN SABAH'A KONUŞTU

Trafik magandalarının hedefi olan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, SABAH'a konuştu. 2021 yılından bu yana nefes borusundaki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü anlatan İşçimen "Nefes borum kesildi. İki kere kalbim durdu. İkinci hayatımı yaşıyorum. Cuma günü hastaneden çıkmıştım. Bir yakınım maça gelir misin? diyerek davet üzerine gittim. 3 yıldır sosyal ortamda bulunmuyordum. Gece yarısı maç bitimi otoparktan aracımı aldım. Gece 12'de otopark görevlileri Z raporu aldıklarını beklememiz gerektiğini söylediler. Bariyerin açılmasını bekliyordum. Arkadaki aracın sürücüsü sürekli kornaya basıp küfürler ediyordu. Sonra da arabama çarptı. Küfür ediyordu. Yanına gidip terbiyeli olmasını söyledim. Savcı olduğumu söyledim, küfür etmeye devam etti. Hasta olduğumu söyledim 'geber' dedi. Acımasızca vurdu. Taksicilere sığındım. Başıma çok sayıda darbe aldım. Anadolu Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmış" dedi.

O SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Erol G. ve T.T.İ. isimli iki şüpheliden İşçimen'e hakarette bulunduğu belirlenen T.T.İ. isimli zanlının yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.T.İ hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Erol G.'nin ise bulunduğu adreslere baskın yapıldığı ancak henüz yakalanamadığı öğrenildi.

SABIKASI KABARIK!

Bir emlak firmasında çalışan Erol G.'nin sicilinin ise kabarık olduğu ortaya çıktı. Zanlının 6 farklı kasten yaralama suçundan, bir de konut dokunulmazlığının ihlali suçundan toplam 7 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç "İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.