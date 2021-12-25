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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Mahalle pazarı itfaiyeyi geciktirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mahalle pazarı itfaiyeyi geciktirdi

İzmir’de 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangının, sobanın yakınındaki plastik maddeyi yakmasıyla çıktığı belirlendi. İtfaiyenin, mahallede pazar kurulu olduğu için geç müdahale ettiği öğrenildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde önceki gün saat 13.00 sıralarında müstakil ahşap bir evde çıkan ve 3 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndüren itfaiye ekipleri eve girdiklerinde 3 yaşındaki Talha Menderes ile 2 yaşındaki ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenlerini birbirlerine sarılmış halde buldu. Gördükleri manzara karşısında itfaiyeciler gözyaşlarına hâkim olamadı. Babanın işte annenin ise ekmek almak için dışarı çıktığı sırada çıkan yangının, sobanın yakınındaki bir plastik malzemeyi yakması sonucu çıktığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıktığı gün o bölgede pazar kurulu olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi. 3 küçük çocuğun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, anne Nuriye ile baba Ferhat Menderes yaşadıkları şoku atlatamadı.

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Mahalle pazarı itfaiyeyi geciktirdi
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