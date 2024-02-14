Mahkeme haksız tahrik indiriminde ısrarcı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, 3 yıl önce 3 çocuğunun annesi 6.5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i, tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eşini, "Bebek senden değil" dediği için öldürdüğünü öne süren Ali Rıza Yüzer, 'iyi hâl' hükümleri uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise bu ifadeyi göz önüne alarak, "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesiyle Yüzer'e 'haksız tahrik' uygulanması gerektiğini belirterek kararı bozup sanığı 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıl hapse mahkûm etti.Ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi, maktulden kaynaklı ve haksız tahrik oluşturabilecek düzeyde haksız fiilin bulunmadığını belirterek bu kararı bozdu. Davanın tekrar görüldüğü Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise ilk kararında direnerek haksız tahrik indirimiyle Yüzer'i yine 23 yıl hapse çarptırdı. Duruşma sonrası iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Sadife Yüzer'in ailesi, karara itiraz edeceklerini, dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na götüreceklerini ifade etti.