"AD-SOYAD KİŞİ KİMLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ"

"Ad ve soyadın kişi kimliğinin ve aile bağlarının belirlenmesinde kullanılan önemli bir araç olduğu şüphesiz" diyen mahkeme, bu haliyle durumun kamu hukuku konusu olduğu ve devletin adların düzenlenmesiyle ilgilenmesinin bu unsuru özel hayat ve aile kavramlarından uzaklaştıramayacağını belirtti. Soyadın, bireylerin özel ve aile yaşamında diğer insanlarla sosyal, kültürel yada diğer türden ilişkiler kurabilmesi için önemli olup, onları dış dünyaya tanıtma fonksiyonunu üstlendiğini ifade eden mahkeme, soyadıyla ilgili dikkat çeken tespitlerine devam etti.