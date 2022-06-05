Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İsmaılağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ustaosmanoğlu'nun İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi altına alındığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dua talebinde bulunarak, "Mahmud efendi hz yoğun bakım süreci devam etmektedir... Tüm ihvan ve muhibbanın duasına talibiz" ifadelerini kullandı. Yunus Emre KAVAK / SABAH