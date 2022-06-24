Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı... "Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında talebeleri vardı"

Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Kalabalık cami avlusuna taştı, çevredeki yollarda caddelerde ve sokaklarda da adım atacak yer kalmadı. Binlerce kişi töreni dışarıdan takip etti. Cuma namazı Fatih Camii ile birlikte caddelerde ve kaldırımlarda insan kalabalığı ile kılındı.
"PEYGAMBERİMİZİN ÜÇ SÜNNETİNİ TERK EDERSEM ARKAMDA NAMAZ KILMAYIN DERDİ"
Mahmut Ustaosmanoğlu için son görevini yerine getirmek için Mersin'den gelen ve daha önce talebeliğini de yapan Mersin Toroslar Eski Osmaniye İmam Hatibi Hocası Veli Üstün, "1992 yılından bu yana tanıyorum. 1994 yılında büyük zattan ders almıştım. Bir defasında bana Peygamber efendimizin üç sünnetini terkettiğime şahit olan varsa benim arkamda namaza durmasın demişti. Sünneti herşeyin üzerinde tutardı. Emriniz var mı diyenlere okuyun namazınınızı cematle eda edin. Çünkü bu ümmet namazın terkinden yıkıldı, dirilişimizde namazla olacak derdi. Fatihler, Yavuzlar Kanuniler sünnete itiba ile büyük adam oldular. Bizde sünnete itiba ile sarılırsak Allah bizleri de büyük adam edecek derdi. Dağlar çakalsız, erkekler sakalsız, kadınlarda çarşafsız olmaz derdi. Tarikatın gönül işi olduğunu ilim ve manevi seviye ile vekil olarak görev yapabilir şehimizin vekili olabilir" dedi.
KENDİSİYLE İRTİBATIM OLMADI AMA CENAZESİNİ UĞURLAMAK NASİP OLDU
Ali Acısu, "İslam ve Allah dostu bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah Rahmet eylesin, keşke böyle insanların sayıları çok olsa. Sokakları ve caddeleri dolduran başka bir zat görmedim. Kendisiyle irtibatım nasip olmadı ama cenaze namazına katılımım nasip oldu. Bol bol dua edip son yolculuğuna uğurladık" dedi.
Cumhur Yanık, "İslamiyetin zor döneminde duruşunu yerini değiştirmeyen bir din alimini kaybettik. Kendisini islama adamış yol gösteren ve Allah yolunda rehberlik eden din alimini son yolculuğunda yalnız bırakmamak için binlerce milyonlarca insan gibi bizde uğurlamak için geldik. İstanbul dışından insanlar akın akın hocayı uğurlamaya koştu. Allah dostu insanların kıymetinin bilinmesi gerekir. Alimlerin kaybı bizim için çok derin bir acıdır" dedi.
SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYANIN DÖRT YANINDA TALEBELERİ VARDI
Ömer Öner, "Çok büyük bir alimi kaybettik. Cenazesine binlerin ve milyonların katılımı da bunu göstermektedir. Gönülden sevilen bir insan olduğunu cenazesindeki kalabalıktan anlayabiliriz. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Büyük hizmetleri ve talebeleri vardı. Sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok ülkesinde de talebeleri ve sevenleri inananları vardı. Kendini islama adamış Müslümanlara faydalı olan bir din alimidir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.
İZDİHAM OLMASIN DİYE CENAZE MEZARLIĞA VATAN CADDESİNDEN ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ
Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde kılınan namaz sonrası cenazenin araçla Vatan caddesinden götürülmesi nedeniyle caddeleri ve sokakları dolduran binlerce kişi sessiz ve sedasız Şehitliğe kadar teksir getirerek yürüdü.