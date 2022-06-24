Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı... "Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında talebeleri vardı"

"PEYGAMBERİMİZİN ÜÇ SÜNNETİNİ TERK EDERSEM ARKAMDA NAMAZ KILMAYIN DERDİ"

Mahmut Ustaosmanoğlu için son görevini yerine getirmek için Mersin'den gelen ve daha önce talebeliğini de yapan Mersin Toroslar Eski Osmaniye İmam Hatibi Hocası Veli Üstün, "1992 yılından bu yana tanıyorum. 1994 yılında büyük zattan ders almıştım. Bir defasında bana Peygamber efendimizin üç sünnetini terkettiğime şahit olan varsa benim arkamda namaza durmasın demişti. Sünneti herşeyin üzerinde tutardı. Emriniz var mı diyenlere okuyun namazınınızı cematle eda edin. Çünkü bu ümmet namazın terkinden yıkıldı, dirilişimizde namazla olacak derdi. Fatihler, Yavuzlar Kanuniler sünnete itiba ile büyük adam oldular. Bizde sünnete itiba ile sarılırsak Allah bizleri de büyük adam edecek derdi. Dağlar çakalsız, erkekler sakalsız, kadınlarda çarşafsız olmaz derdi. Tarikatın gönül işi olduğunu ilim ve manevi seviye ile vekil olarak görev yapabilir şehimizin vekili olabilir" dedi.