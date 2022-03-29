Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlanıyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 5 Mart Cumartesi sabahı köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar (9) son yolculuğuna uğurlanıyor.

23 günlük yaşam mücadelesinde dün yaşamını yitiren Mahra'nın cenazesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde kızının cenazesini almaya gelen anne Derya Pınar gözyaşları içinde morga geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı anneyi yakınları teselli etti. Anne güçlükle ayakta durabildi.

'MELEK KIZIM MELEK OLDU'

Baba Murat Pınar ise kızının cenazesi başından hiç ayrılmadı. Mahra'nın cansız bedeni cenaze aracına koyan baba aynı araçla Belek'e hareket etti. Acılı baba, sosyal medyadan "Melek kızım melek oldu" paylaşımı yaptı. 23 gündür kızının uyanmasını umutla beklediklerini belirten baba Pınar, "Son ana kadar bekledik uyanır diye. Olmadı. Benim meleğim uyanmadı, melek oldu. Allah kimseye evlat açısı tattırmasın" dedi.

"KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ ÜZÜLDÜM"

Mahra'ya çarpan kamyon sürücüsü İrfan Yayla da ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Mahra'nın ölümüne kendi çocuğu gibi üzüldüğünü belirten sürücü Yayla, "Kendi evladımı kaybetmiş gibi üzüldüm. 23 gündür gece gündüz Mahra'nın uyanması ve sağlığına kavuşması için dua ettim. Allah aileye sabır versin. Çok ama çok üzgünüm. Söyleyecek söz bulamıyorum." dedi.