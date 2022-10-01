Mahsa Amani olayı nedir, İran’da neler oluyor? İran’da öldürülen genç kadın Mahsa Amani kimdir, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?

İran'da ahlak polisinin başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına aldığı Mahsa Amini hayatını kaybetti. Halk bu ölümden polisleri sorumlu tutarken genç kadının ölümü sonrası binlerce kadın sokaklara döküldü. Yangın yerine dönen İran sokaklarında binlerce kişi genç kızın ölümüne karşı tepkisini gösterirken karşı hamlede bulunan güvenlik güçleriyle adeta iç savaşa sürükleniyor. Peki, Mahsa Amani kimdir, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? İran'da öldürülen Mahsa Amani olayı nedir, neler oluyor? İşte detaylar.