‘Makas atanlara’ yeni yaptırımlar

Trafik ekipleri tarafından 1 Ocak-14 Şubat arasından yapılan denetimlerde 'makas atma' olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye ve araca işlem yapıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, trafikte makas atmaya yeni yaptırımların geldiğini belirterek, "Bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi.Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 6-13 Şubat arasında toplam 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendi. Bu kapsamda araçlarını çakar takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapılırken, hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 352 araç ve sürücüye işlem yapıldı.