Malabadi’nin görkemini ortaya çıkaracak projede çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde bulunan ve Artuklular döneminde 1147'de inşa edilen, Bosna-Hersek'te Dünya Mirası Listesi'ne alınan Mostar Köprüsü ve Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün yapımına zemin hazırlayan kültürel ve teknik birikime önemli katkıları bulunan Malabadi Köprüsü'nün görkemini ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında, 24 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma ve dinlenme alanları yapılacak.

Altyapı çalışmalarının başladığı projede 14 bin 500 metrekarelik alan farklı türlerde ağaç, çalı ve çiçeklerle yeşil alan olarak değerlendirilecek. 4 bin metrekare yürüyüş yolları farklı taş döşeme tipleriyle inşa edilecek.

MALABADİ'NİN GÖRKEMİ SEYİR TERASINDAN İZLENEBİLECEK

Ziyaretçilerin, taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olma özelliğine sahip olan tarihi Malabadi Köprüsü'nün, görkemini rahat izlemelerine olanak tanımak için 210 metrekarelik seyir terası inşa edilecek. Düzenlemenin yapılacağı alanda, ziyaretçilerin dinlenmeleri için 400 metrekarelik kafetarya, çocuklar içinde oyun grupları yerleştirilecek.

Ekipler, yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesini sağlamak amacıyla da proje kapsamında belirlenen alana 80 metrekarelik su deposu inşa edecek.

"UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE OLAN MALABADİ KÖPRÜSÜ DAHA DA TANINIR HALE GELECEK"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Malabadi Köprüsü'nde incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kentte tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarını anlatan Çiftçi, Diyarbakır'da Cumhuriyet tarihinin en önemli restorasyon ve turizm süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Çiftçi, şöyle konuştu: "Bu kapsamda Diyarbakır'ın surlarında önemli bir restorasyon süreci başladı ve yüzde 50 oranında tamamlanmış durumda. 37 burcumuz ihale kapsamına alındı ve diğer burçların da restorasyonu konusunda çalışmalar devam ediyor. Sur içerisindeki tarihi tescil yapıların restorasyonu noktasını ciddi bir gayret var. 347 tescilli yapının restorasyon süreçleri önemli bir aşamaya geldi. Zerzevan Kalesi UNESCO geçici miras listesinde yer alan Zerzevan Kalesi'nin turist sayısının artırılması noktasında bir gayret var.Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılama merkezinin ihalesi yapıldı ve geçtiğimiz hafta itibariyle işlere başlanacak."

Malabadi köprüsünün çevre düzenlemesi çalışmalarıyla beraber UNESCO Dünya mirası geçici listesinde yer alan bu eserin görkemiyle, ihtişamıyla gün yüzüne çıkarılması ve bütün dünya milletleri ile paylaşma noktasında önemli bir aşamaya gelineceğini belirten Çiftçi, şunları aktardı:

"Bu eserin güzelliklerinin ortaya çıkarılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir gayret içerisindeyiz ve yaptığımız projeyle bu köprünün etrafının özel bir alana,mesire, gezinti alanına dönüşmesi noktasında bir çalışma içerisindeyiz. 24 milyon 600 bin lira bir bedelle ihale edilmiş olup bu projemiz 180 gün içerisinde bitirilmesi tamamlanması hedefleniyor."

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla bölgeye daha çok turistin geleceğini vurgulayan Çiftçi, şunları dile getirdi: "UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde olan Malabadi Köprüsü'nün daha da tanınır hale gelmesi ve ileride UNESCO Dünya Mirası asıl listesine alındığında da gelecek bütün turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir donatı bir sosyal donatı alanına kavuşmuş olacak. Bu köprünün bundan sonra yaşatılması ve korunması adına da önemli bir fırsat olacak. Projenin yaz sezonu itibariyle tamamlanarak faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bittiğinde hem Silvan ilçemizi hem Malabadi Köprüsü'nün büyük ihtişamını ortaya çıkaracak. Turistlerin burada bu kültürün güzelliğini, ihtişamını seyir edebilecekleri, görebilecekleri, alandan istifade edip Batman Çayını ve Malabadi Köprüsü'nü rahatlıkla görebilecekleri özel bir alana kavuşmuş olacak.

MALABADİ KÖPRÜSÜ

Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerine kurulan ve Diyarbakır-Tebriz Kervan Yolu güzergâhında bulunan anıtsal mühendislik ve mimarlık başyapıtlarından köprü, 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğundadır. 40,86 metrelik sivri kemeri ile dünyanın en uzun taş kemere sahip köprü özelliğini taşıyor.

Dünyadaki en nadide eserler arasında olan ve 9 asırdır ayakta duran tarihi köprünün her iki yanında yolcular tarafından barınak olarak kullanılmış iki oda bulunuyor.