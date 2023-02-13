Haberler Yaşam Haberleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: Malatya’da bin 346 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 962 yaralımız var
Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:45 Son Güncelleme: 13.2.2023 18:07

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: Malatya’da bin 346 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 962 yaralımız var

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde, Malatya’da bin 346 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 bin 962 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: Malatya’da bin 346 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 962 yaralımız var

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük yıkımlara neden olan ve Malatya'yı etkilen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'da ölü sayısı bin 346, yaralı sayısı 6 bin 962, ağır hasarlı bina sayısı 2 bin 977, yıkılan bina sayısı bin 154'' dedi.

Birçok personelle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşlara hizmet noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Gürkan, "5 bin personelle deprem alanında çalışmalar yapılıyor. 45 tesiste 80 bin kişinin barınma, giyinme hijyen ve gıda ihtiyaçları günlük karşılanmakta. Günlük 600 bin yemek ve 110 bin ekmek üretimi yapılıp dağıtımı gerçekleştiriliyor. Günlük 5 bin İş makinası ve lojistik araca 100 bin litre yakıt verilmekte. 13 ilçe 718 mahalleye insani yardımların koordinasyonu ve lojistik desteği sağlanmaktadır. Afet yönetim sistemi devreye alındı ve afet taraması yapıldı. İl dışına çıkmak isteyen 25 bin vatandaş otogardan, 18 bin vatandaş devlet demiryollarıyla, 20 bin vatandaş havayollarıyla, 10 bin vatandaş feribotla olmak üzere toplamda 73 bin vatandaş şehir dışına gönderildi" diye konuştu.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: Malatya’da bin 346 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 962 yaralımız var
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