Malatya-Kayseri karayolunda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Akçadağ ilçesi Kozluca mevkiinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Mustafa Nuri Taşkanat (38) idaresindeki minibüs, aynı istikamette seyreden Hakan Özkan yönetimindeki tuğla yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, araçta bulunan 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan cesetler çıkarıldı. Kazada minibüs sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat ile yanındaki Saadet Taşkanat (59) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rukiye Sarı Mermer (78) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Hakan Özkan'ın kazada yaralanmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılması ile yol yeniden çift şerit trafik akışına açıldı.