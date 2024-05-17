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Giriş Tarihi: 17.5.2024 09:36 Son Güncelleme: 17.5.2024 09:51

Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine inceleme başlattı. Yapılan soruşturmada polis ekipleri, kendilerine başvuran 15 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şebekenin üyelerini tek tek belirledi.

Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından şüphelilerin yakalanması için Malatya'nın yanı sıra İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 1 tablet, 4 telefon ile 2 hafıza kartı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakemliğince tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
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