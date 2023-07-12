Malatya’da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavgadan önce inşaat faaliyetlerinde bulunan bir firma sahibi ile işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmış çıkan kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Zanlıların polis merkezinde işlemlerine devam edilirken, O.A. beraberindeki yakınları ile geldiği firma sahibinin işyerine kurşun yağdırdı. Olayda Y.A. ile O.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Y.A. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan buldu. Olayda üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.