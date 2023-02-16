Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da deprem soruşturmasında 7 tutuklama
Giriş Tarihi: 16.2.2023 01:41 Son Güncelleme: 16.2.2023 01:45

Malatya’da deprem soruşturmasında 7 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat depremlerine yönelik soruşturma soncunda ilk aşamada 19 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da deprem soruşturmasında 7 tutuklama

Malatya'da haklarında yakalama kararı verilen gözaltı ve yakalama kararı sayısı 46'ya yükseldi.

Malatya'da bulunan binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olayları ile ilgili sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi olmak üzere toplam 46 şahıs hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkartılmış oldukları mahkemece tutuklandı. 15 şüphelinin işlemleri ise halen devam ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili 20 şüphelinin yakalanması yönelik yurt dışı yasağı tedbir kararı alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! 'Depremzedelere yardım' bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: Tüm zamanların rekorunu bekliyoruz
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi
Melike İmamoğlu enkazdan 222. saatte kurtulmuştu... "Eşinin cansız bedeni görülünce sesini duyduk"
Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
'Fukara Ağrı'nın zengin işadamı olacağıma!..'
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
Siyasi şov kısa sürdü! Deprem bölgesinde tepki çeken buluşma: CHP'li heyetten keyif pozları
Bunlar kaderimiz mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’da deprem soruşturmasında 7 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA