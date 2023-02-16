Malatya’da deprem soruşturmasında 7 tutuklama

Malatya'da haklarında yakalama kararı verilen gözaltı ve yakalama kararı sayısı 46'ya yükseldi.

Malatya'da bulunan binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olayları ile ilgili sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi olmak üzere toplam 46 şahıs hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkartılmış oldukları mahkemece tutuklandı. 15 şüphelinin işlemleri ise halen devam ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili 20 şüphelinin yakalanması yönelik yurt dışı yasağı tedbir kararı alındı.