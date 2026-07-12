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Giriş Tarihi: 12.07.2026 23:11 Son Güncelleme: 12.07.2026 23:21

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
Malatya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 01 DJZ 53 plakalı otomobil ile 01 CUF 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#MALATYA #YEŞİLYURT

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Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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