Malatya’da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Olay, saat 21.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yol güzergahı tek yönlü trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantanın yanına giderek fünyeyi yerleştirdi. Ardından gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrasında çantadan elbise ve bir miktar ilaç çıktığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.