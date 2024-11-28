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Giriş Tarihi: 28.11.2024 23:22

Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Malatya'da bir araçta Roma ve Bizans-Emevi ile Abbasi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi

İHA
Malatya’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda A.Ö.'nün üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 7 adet Roma dönemine ait ok ve mızrak uçları, 3 adet Roma dönemine ait yüzük, 45 Adet Bizans-Emevi ve Abbasi dönemine ait sikke, 1 adet metal el dedektörü, 1 adet dedektör ve dedektöre takılı sesli uyarı veren dijital ekranlı cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıya 2863 SKM'den işlem yapıldı.
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Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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