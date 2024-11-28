Malatya’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda A.Ö.'nün üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 7 adet Roma dönemine ait ok ve mızrak uçları, 3 adet Roma dönemine ait yüzük, 45 Adet Bizans-Emevi ve Abbasi dönemine ait sikke, 1 adet metal el dedektörü, 1 adet dedektör ve dedektöre takılı sesli uyarı veren dijital ekranlı cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıya 2863 SKM'den işlem yapıldı.