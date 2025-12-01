Malta bayraklı gemide ölümle sonuçlanan patlama: Türk mühendis hayatını kaybetti

Savcılık dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre patlama, geminin yakıt değişimini gerçekleştirip tekrar devreye alınması sırasında meydana geldi. Patlamanın, makinelerin yakıt sistemiyle ilgili bir işlem sırasında oluştuğu ve görevi başındaki 2. Mühendis Mehmet Altaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Raporda, olayın meydana gelmesinde şirketin atadığı DPA Yalçın Kazan'ın ikinci derece asli, şirket teknik müdürü Alper Dinç'in birinci derece asli, kaptan Ercan Sakmak'ın ikinci derece asli ve başmühendis Osman Ayaz'ın birinci derece tali kusurlu olduğuna yer verildi.

AYNI GEMİDE DAHA ÖNCE DE PATLAMA YAŞANMIŞ

Mehmet Altaş'ın ailesinin avukatları tarafından savcılığa sunulan dilekçede, aynı şirkete ait aynı gemide 28 Ağustos 2022 tarihinde de Bandırma Çelebi Limanı'nda patlama yaşandığı hatırlatıldı. Bu patlamada gemi personeli Halit Demir'in ağır yaralanarak felç kaldığına dikkat çekildi. Aile, iki patlamanın da benzer koşullarda meydana geldiğini ve şirketin gerekli güvenlik önlemlerini almayarak "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu oluşturduğunu öne sürdü.

ŞİRKET TÜRKİYE MERKEZLİ, PERSONEL TÜRK

Torç gemisinin donatanı ve işletmecisi olan Beşiktaş Likit Taşımacılık Denizcilik Ticaret A.Ş., dilekçeye göre Türkiye'de mukim bir şirket. Şirkette görev yapan personelin tamamının Türk vatandaşı olduğu, geminin Malta bayraklı olmasının ise vergi ve uluslararası işletme kolaylığı sebepli olduğu belirtildi. Bu nedenle avukatlar, olayın yurtdışında gerçekleşmiş olmasına rağmen şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanması gerektiğini ifade etti.

"GEMİ GÜVENLİK BELGELERİNE RAĞMEN DENETİM YETERSİZ"

Ailenin savcılığa sunduğu belgelerde ise, MT TORC isimli geminin uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip olmasına rağmen şirketin gemi operasyonlarını güvenli yürütmediği iddia edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün olay sonrası yaptığı sosyal medya açıklamasında da patlamanın saat 15.45'te meydana geldiği, yaralı personelin helikopterle tahliye edildiği ve Mehmet Altaş'ın hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

AİLE: 'ACI KATLANDI, BU DA SUÇTUR'

Dilekçede, olay sonrası Mehmet Altaş'a ait fotoğrafların WhatsApp ve çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldığının aile tarafından sonradan öğrenildiği belirtildi. Bu durumun aileyi derinden sarstığı ifade edilerek, fotoğrafları paylaşan kişiler hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması suçlarından işlem yapılması istendi. Ayrıca bu paylaşımların "kişinin hatırasına hakaret" suçu kapsamına girdiği vurgulandı.

6 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede müşteki ve şüpheli ifadeleri, bilirkişi raporu, gemi belgeleri, şirket kayıtları ve sosyal medya açıklamaları delil olarak değerlendirilirken, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun taksirle ölüme neden olma maddesi uyarınca 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılma talep edildi. Savcılık, şirket yöneticilerinin olayda sorumluluğu bulunduğunu belirterek sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.