Maltepe’de çöp dağları 4’üncü gününde... İşçilerin maaş eylemi sürüyor

İstanbul'da CHP'li Maltepe Belediyesi'nde belediye ile yetkili sendika arasında, maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi konusunda anlaşmazlık yaşanması sonrasında işçiler "İşten kaçınma" eylemi başlattı. Toplanmayan çöpler sebebiyle ilçede çöp dağları ortaya çıktı. Toplanmayan çöpler sebebiyle ilçede çöp dağları ortaya çıktı. CHP'li Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ A.Ş'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34. maddesine dayanarak, "çalışmaktan kaçınma" hakkını kullandı. DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle görev yerlerine gitmeyerek eylem başlattı.

BELEDİYE ÇÖZECEĞİZ DESE DE HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ

1 Aralık itibariyle yaklaşık 2 bin işçinin "İşten kaçınma" eylemi yaptığı Maltepe'de çöpler toplanmadı. 1Aralık itibariyle toplanmayan çöpler, cadde, sokak ve kaldırımlarda birikmeye ve çöp dağları oluşturmaya başladı. Konteynerden taşmaya başlayan çöpler havanın soğuk olmasına rağmen kokmaya başladı. Özellikle Maltepe'nin Aydınevler, Fındıklı, Zümrütevler ve Küçükyalı Mahallesi'nde toplanmayan çöpler insan sağlığını tehdit etmeye başladı. CHP'li Maltepe Belediyesi sorunun çözüleceğine dair açıklama yapsa da henüz sorun çözülemedi ve çöpler yığılmaya devam ettiği ve yığılan çöplerin devasa boyutlara ulaştığı görüldü.

İŞÇİLERİN SENDİKASI, "İŞÇİLER MACERA MI ARIYOR YOKSA HAKKINI MI"

İşçilerin bağlı bulunduğu Genel İş Sendikası da yaptığı açıklamada, "Bağlı bulunduğumuz Maltepe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya karşı işçiler ve işçi sendikası olarak bizlere de cevap hakkı doğmuştur. Belediyemizin paylaştığı açıklamada işçileri ve sendikayı Maltepe halkına açıkça hedef gösteren, belediye kurumunu tek taraflı mağdur gösteren açıklamaları reddediyor ve birkaç belgeyle sizleri aydınlatmak istiyor, dikkatinizi rica ediyoruz. Belediyenin açıklamasında özetle deniyor ki, sendika ikramiye ödemesi ve eğitim yardımı ödemesi takvimine ilişkin çağrı yaptı ve iş durdu, ortaya bu manzara çıktı. Peki bu süreci buraya getiren işçiler mi yoksa sözleşmeyi uygulamakla yükümlü belediye yönetimi mi? İşçiler bütün işi gücü bırakıp kış günü macera mı arıyor yoksa hakkını mı arıyor? Belediye tarafından yapılan açıklamada biz maaşları ve mesaileri aksatmadan ödüyoruz borcumuz yok deniyor. Her ay maaş ödeme gününü 10 gün ileri atan, her ayın 25. Gününü bulan maaş ödemeleri ve işçilerin insan kaynakları müdürlüğü tarafından tuhaf nedenlerle kırpılıp ödenmeyen mesaileri elbette bizim sorunumuz, başka kimin olabilir? Biz işçiler belediye yönetimi ile 2 yılda bir toplu sözleşme yaparız. Bu toplu sözleşme çalışma, ücret ve sosyal haklarımızı hem belediyenin hem de işçi sendikası olarak işçilerin insani yaşam koşullarına uygun olarak karşılıklı olarak düzenler" diyerek belediyeyi eleştirdi.