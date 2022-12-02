Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de kan donduran olay: Sevgilisinin ağabeyini pusu kurdu!
Giriş Tarihi: 2.12.2022 10:29 Son Güncelleme: 2.12.2022 10:30

Maltepe'de kan donduran olay: Sevgilisinin ağabeyini pusu kurdu!

İstanbul Maltepe'de Abdulkadir K., kız arkadaşının ağabeyine yolda yürürken pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırıldı...

DHA
Maltepe’de kan donduran olay: Sevgilisinin ağabeyini pusu kurdu!

Kanlı olay, dün saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir K. husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür D.'yi akşam saatlerinde otomobiliyle takip etti. Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür D.'ye, pompalı tüfekle ateş etti. Ömür D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Görgü tanığı Ayhan Toraman, "Beyaz bir araba geldi. Arkadaş kaldırımda yürüyordu. O arada 3 tane sıktı. Biz havaya ateş ediyor herhalde dedik. Sonra araba U dönüşü yapıp aşağı kaçınca çocuğu kaldırımda gördük. Buradan koştuk müdahale ettik. Sonradan öğrendik mahallenin gençlerinden, aralarında bir husumet olmuş. Ondan dolayı çocuğu vurmuşlar. Durumu gördüğüm kadarıyla ağırdı. Müdahale ettik tampon yaptık. Bekledik ambulans geldi götürdü." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Hain darbecilerin 'Beştepe' planı deşifre oldu! Kod adı: Pars
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe'de kan donduran olay: Sevgilisinin ağabeyini pusu kurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA