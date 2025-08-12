Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de otluk alana attığı fişek yangın çıkardı: Kısa sürede yakalandı!
Giriş Tarihi: 12.8.2025 22:17

Maltepe'de otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına bir kişinin attığı havai fişeğin sebep olduğu iddiası üzerine yapılan çalışmalarda H.G., isimli kişi kısa sürede yakalandı. Öte yandan bölgede yaşayan bir kişi yaşananları anlattı.

DHA Yaşam
Maltepe’de otluk alana attığı fişek yangın çıkardı: Kısa sürede yakalandı!

Yangın saat Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak'ta bulunan otluk alanda başladı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Çevredekilerin, yangının bir kişinin havai fişek atması sebebiyle başladığını iddia etmesi üzerine polis ekipleri bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Polis, kimliği tespit edilen H.G. isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"BİZİ DİNLEMEDİ YAKTI"

Bölgede yaşayan Ömer Aksu, "Yarım saat, bir saat önce kendisi geldi, havai fişeği gösterdi bize. Ben, 'Yakma' dedim. Burası Başıbüyük Ormanı, her türlü şey oluyor. Kendisi bizi dinlemedi.

Kız arkadaşıyla beraber yukarı çıktı. Yakınca da uzaklaştı. Evleri dinlemedi kendisi. Şu an kendisi uzaklaştı gitti" dedi.

