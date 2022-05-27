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Giriş Tarihi: 27.5.2022

Maltepe’de silahlı çatışma: 1 ölü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maltepe’de silahlı çatışma: 1 ölü
İstanbul Maltepe'de İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan silahlı saldırının azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen iş yerinde çıkan çatışmada 1 kişi öldü. İddialara göre, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki iş yerine dün saat 03.00'te bir minibüsle gelen 2 kişi önce önündeki park halindeki araca, ardından kapısını kırıp içine girdikleri iş yerine kurşun yağdırdı. Gülaltay'ın şoförü ve koruması olduğu iddia edilen E.A.'nın karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan Furkan Taş vurularak hayatını kaybederken ikinci saldırgan kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri iş yerine geldi. Adının Furkan Taş olduğu belirlenen saldırganın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Saldırganı öldüren E.Ö.'yü gözaltına alan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Maltepe’de silahlı çatışma: 1 ölü
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