Maltepe’de sokaklar çöp dağı

Maltepe Belediyesi işçileri, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi yaptı. İşçilerin grev yapması nedeniyle toplanmayan çöpler, Maltepe sokaklarında adeta dağ olup yükseldi. Maltepe sakinleri ise çöplerin toplanmamasının herhangi bir izahı olmadığını, Belediye Başkanı Esin Köymen'in hizmet noktasında sınıfta kaldığını söyledi. Bazı Maltepeliler ise sosyal medyadan, "CHP pişmanlık mı diyelim?", "Çöpleri toplayın. Pislik içerisinde yaşıyoruz.", "Neden bu sorunları yaşıyoruz? Sağlıklı günler beklerken hastalık ve haşerelere maruz bırakılıyoruz" şeklinde tepkilerini dile getirdi.