Mamak’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 10.00 sıralarında M.C. yönetimindeki 06 FFM 322 plakalı otomobilin, manevra yaparak karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada, aynı yönde seyreden C.A.'nın kullandığı 06 BGR 349 plakalı ticari minibüsle çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü M.C. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlileri, sürücü M.C.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilde bulunan iki kişi ile minibüs sürücüsü C.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.C.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.