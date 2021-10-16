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Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:09

Manavgat'ta tur otobüsü devrildi, 8 yaralı

DHA
Manavgat’ta tur otobüsü devrildi, 8 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp devrilen tur otobüsündeki 7'si Rus turist, 8 kişi yaralandı. Kazanın yağış nedeniyle kayganlaşan yol olduğu belirtildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat'tan Sorgun Titreyengöl Turizm Merkezi'ne giden Ali Arslan yönetimindeki 31 ACB 886 plakalı tur otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüsün kapıları açılmayınca turistler ön camı kırarak, çıktı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7'si Rus turist, 1'i tur rehberi 8 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Manavgat'ta tur otobüsü devrildi, 8 yaralı
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