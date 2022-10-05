Manchester City Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Kopenhag maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, Manchester City ile Kopenhag karşılaşmasına sahne olacak. Bu noktada maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Manchester City Kopenhag maçı canlı izle ekranı'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Peki, Manchester City Kopenhag maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Manchester City Kopenhag maçı canlı izle linki!

MANCHESTER CİTY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda 6 puanlı Manchester City, sahasında 1 puanlı Kopenhag'ı ağırlayacak. İşte, Manchester City Kopenhag maçı canlı izle kanalı, saati ve diğer detaylar şöyle;