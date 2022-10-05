Manchester City Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Kopenhag maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, Manchester City ile Kopenhag karşılaşmasına sahne olacak. Bu noktada maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Manchester City Kopenhag maçı canlı izle ekranı'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Peki, Manchester City Kopenhag maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Manchester City Kopenhag maçı canlı izle linki!
MANCHESTER CİTY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda 6 puanlı Manchester City, sahasında 1 puanlı Kopenhag'ı ağırlayacak. İşte, Manchester City Kopenhag maçı canlı izle kanalı, saati ve diğer detaylar şöyle;
MANCHESTER CİTY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City Kopenhag maçı, 5 Ekim 2022 Çarşamba (bugün) saat 22:00'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE EKRANI
https://www.exxen.com/tr
MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish.
Kopenhag: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Claesson, Falk, Zeca, Stramenic, Daramy; Cornelius.