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Giriş Tarihi: 30.8.2022 13:39

Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mandıra Filozofu filmi 30 Ağustos Salı akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin gibi isimlerin yer aldığı film komedi türünde olup yönetmen koltuğunda da Müfit Can Saçıntı yer alıyor. 2013 yapım yılına ait Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mandıra Filozofu filmi sinemaseverlerle buluşacak. Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme Köyü'nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür ve hikaye burada başlar. Peki; Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler?

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme Köyü'nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve yeni projesi için Çökertme Köyü'ne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp, yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda oturan Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda filmin başrolünü üstleniyor. Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, Begüm Öner, Mandıra Filozofu oyuncuları arasında yer alan diğer önemli isimlerdir.

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yapımı Mandıra Filozofu'nun çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilmişti. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel rol alıyor.

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Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler?
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