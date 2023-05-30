Mangal hevesi kursaklarında kaldı pirzolayı sokak köpeği kaptı

Balıkesır Savaştepe Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Murat Gül ve Çağlar Eker, mangal yapmak için 2 kilo pirzola aldı. İşyerlerine dönen Gül ve Eker, mangal hazırlıklarını yaparken eti iş erinin avlusuna bıraktı. Mangalı yakıp masayı hazırlayan Gül ve Eker, sıra pirzolayı pişirmeye geldiğinde aldıkları eti aramalara rağmen bir türlü bulamadı. Gül ve Eker, en son işyerinin güvenlik kamerasına baktıklarında etin bir sokak köpeği tarafından çalındığını gördü. Talihsiz ikili, "Biz de patlıcan közledik" dedi.