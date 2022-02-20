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Giriş Tarihi: 20.2.2022 16:47

Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobil çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandı

AA
Manisa’da asit taşıyan tankerle otomobil çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandı

Gelen bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde sülfürik asit taşıyan tankerle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa Gördes'teki bir nikel madenine sülfürik asit taşıyan K.A. (28) idaresindeki plakalı tanker, Akhisar-Gördes yolu Yeğenoba Mahallesi geçişinde karşı yönden gelen A.Y'nin (47) kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki yolcular Ö.Y. (41), A.İ.Y. (21) ve A.Y. (16) ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre tehlikeli madde taşıyan tankerden sızıntı tespit edilmedi. Olayla ilgili teknik inceleme yapmak üzere AFAD ekiplerinin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Maden şirketinden gelen ekipler, bölgede tedbir amaçlı kireçleme çalışması yaparken tanker sürücüsüne araçta "tehlikeli araç" uyarı yazısı takılı olmadığı gerekçesiyle ceza uygulandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Manisa'da asit taşıyan tankerle otomobil çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandı
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