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Giriş Tarihi: 17.11.2022 22:12

Manisa'da damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınvalidesi ve kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İHA
Manisa’da damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları tartışma sonrası ailesinin evine giden eşi Ömür G. ile konuşmak isteyen Salih G., kayınpederinin evine gitti. Burada eşiyle görüştürülmeyen Salih G. evinden aldığı pompalı tüfekle bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G.'ye (38) ateş ederek olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Salih G'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Manisa'da damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
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