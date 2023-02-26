Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da düğün yolunda korkunç kaza:1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 26.2.2023 05:57

Manisa'da düğün yolunda korkunç kaza:1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, düğüne giden otomobilin karşı yönden gelen TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) öldü, E.Y. ve F.Y. ağır yaralandı.

DHA
Manisa’da düğün yolunda korkunç kaza:1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Düğün törenine katılmak için Akhisar'dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki 45 YB 141 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 BK 690 plakalı A.Y yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilde yolcu konumunda bulunan E.Y. ve F.Y.'nin yaralandığı bildirildi. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü A.Y, gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
Vay canına yüzde 98
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü
55 yıllık dostum Can Paker’i kaybettik
Gene ölürler
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da düğün yolunda korkunç kaza:1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA