Manisa’da feci kaza: Araç yandı! 1 ölü, 7 yaralı...

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında Akhisar-Gördes yolu üzerindeki Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri alev alırken, diğer otomobil ise araziye savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.