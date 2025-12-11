Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da kazada yaralanmıştı: TIR'a çarpan otomobil sürücüsü kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:49

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam TIR ve otomobilin çarpışması sonucu Mesur Göbek ağır yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü Göbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Mesut Göbekli idaresindeki otomobil, yem fabrikasından karayoluna çıkış yapan Ahmet B. idaresindeki TIR'a çarptı. TIR'ın tekerlek bölümüne çarpan ve adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mesut Göbekli (40) ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Göbekli ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınan sürücü Mesut Göbekli Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mesut Göbekli'nin cenazesinin bugün Derbent Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derbent Kabristanlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

