Manisa’da vahşet: Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürdü!

Kavga sırasında belindeki tabancayı çeken S.D., Uyar'a doğru 7 el ateş edip, kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Uyar, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler tarafından otomobille Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Uyar'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.