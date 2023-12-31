Mantar toplamaya çıkmıştı: Ormanda kayboldu...

Durum Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirildi. AFAD'dan gelen ihbar üzerine Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri, harekete geçti. Ekipler, Başaran'ın gittiği güzergahta gece saatlerinde arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına AKUT Bodrum ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile Ali Başaran'ın yakınları da katıldı. Ormanda arama kurtarma çalışmalarının geniş bir alanda sürdüğü bildirildi.