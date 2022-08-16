Manukyan’ın evlerini kiralayan kaymakamlık çalışanının hapsi istendi

'Genel ev patroniçesi' adıyla anılan eski vergi rekortmeni müteveffa Matild Manukyan'ın Şişli'deki apartmanında yer alan 3 daireyi sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 liraya kendisine ve akrabalarına kiraladığı ortaya çıkan Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü İkbal O. hakkında verilen takipsizlik kararı bozuldu. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, dosyanın yeniden incelenerek iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar verdi. İkbal O. hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.